Evade dai domiciliari. Stavolta va in carcere

Era evaso dai domiciliari: rumeno di 34 anni torna in carcere. I poliziotti della Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale disposta dal Gip del Tribunale di Ancona. I domiciliari gli erano stati comminati lo scorso 20 ottobre. L’indagato, il 14 ottobre, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali durante un controllo degli agenti per l’inosservanza del provvedimento di espulsione. All’esito della convalida dell’arresto di ottobre, il romeno era stato collocato ai domiciliari presso la sua abitazione. Tuttavia, dopo nemmeno una settimana, si dava alla latitanza, tentando di sottrarsi ai controlli in attesa di ricevere il braccialetto elettronico. Si era persino costruito un giaciglio in un appartamento del centro, nonostante il provvedimento del Gip dorico gli imponesse di non allontanarsi dal proprio domicilio. I poliziotti lo hanno rintracciato ed arrestato (di nuovo) il 5 gennaio. Inizio di anno amaro, per lui, che dovrà rispondere pure del reato di evasione. Il ragazzo era stato ritrovato in una soffitta di un appartamento del Piano. Ieri, invece, il cambio di programma: il 34enne tornerà a dietro le sbarre di Montacuto.