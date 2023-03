Evade dalla casa di cura: bloccato dalla polizia

Sessantenne evaso da una casa di cura dove si trovava agli arresti domiciliari viene riconosciuto al bar da un cittadino che allerta il commissariato e lo fa arrestare. È accaduto sabato mattina quando i poliziotti del commissariato di Fabriano hanno trovato e arrestato per evasione, dopo varie ricerche, il sessantenne condannato in via de-finitiva. In particolare l’uomo era stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per sva-riati reati contro il patrimonio, commessi tra il 2010 e il 2014, e stava espiando la pena in un istituto di cura. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso però il responsa-bile della struttura che aveva in cura l’uomo ha contattato il commissariato di per segnalarne l’allontanamento.

L’evaso godeva del beneficio di allontanamento dalla struttura per un paio di ore al giorno ma, alla scadenza dell’orario di rientro, non era tornato nella sua stanza né nelle ore successive. Nella camera dell’evaso inoltre mancavano alcuni effetti personali per cui era possibile sospettare un allontanamento definitivo, una vera e propria fuga. I poliziotti del commissariato di Fabriano si sono così attivati immediatamente per ritrovare l’uomo tuttavia le prime ricerche, che hanno coinvolto tre unità operative e si sono protratte fino a tarda notte, non hanno dato immediatamente purtroppo i risultati sperati. Sono stati perlustrati tutti i locali ed esercizi commerciali del centro cittadino, la stazione ferroviaria e le fermate dei bus ma con esito negativo. Altro possibile nascondiglio dell’evaso una vecchia abitazione occupata, in passato, da alcuni suoi familiari, ma del ricercato nessuna traccia. Finalmente la svolta è arrivata la mattina successiva, sabato appunto, alle prime ore dell’alba, quando alla sala operativa del commissariato è giunta la segnalazione di un cittadino che nelle ore precedenti era stato coinvolto dai poliziotti proprio nelle ricerche.

Essendo a conoscenza dei precedenti del 60enne e della sua condizione detentiva ha tenuto gli occhi ben aperti e poco dopo lo ha notato in un bar della periferia di Fabriano. Ha segnalato la sua presenza o comunque quella di un uomo molto rassomigliante al ricercato e i poliziotti sono immediatamente accorsi.

Verificata l’identità dell’uomo, gli agenti lo hanno dichiarato in arresto e vista la misura cautelare che aveva violato, lo hanno portato in una struttura detentiva. Questo in attesa di una valutazione dei fatti più approfondita la quale potrà portare anche alla revisione del beneficio con l’espiazione del restante periodo di pena in carcere.

Sara Ferreri