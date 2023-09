Evade i domiciliari: 43enne arrestato

Sono andati a casa sua, a controllare che stesse rispettando la misura impostagli dalla giustizia: in effetti era lì. Poi, però, i carabinieri sono rimasti in zona e poco dopo lo hanno rintracciato fuori dall’abitazione, come se nulla fosse, in piena flagranza di reato. Per questi motivi è stato arrestato un 43enne del posto, in quanto evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto. Era confinato all’interno delle mura domestiche dallo scorso luglio, dovendo espiare una pena di sei mesi di reclusione per un tentato furto ad Ancona. Il tutto nel rispetto provvedimento emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Ancona, posto in esecuzione dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura dorica. I militari della locale Tenenza, martedì, nel corso di un mirato servizio di osservazione, hanno sorpreso l’uomo che, dopo essere stato interessato dal normale controllo di routine avvenuto nello stesso pomeriggio, non pensando ad un’ulteriore verifica da parte delle forze dell’ordine, era evaso dalla sua abitazione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 43enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di evasione, in attesa del processo per direttissima. Arresto convalidato nella mattinata di ieri: l’uomo è stato dunque ricondotto presso la sua abitazione.