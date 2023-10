Evade i domiciliari. Rinchiuso in carcere

Era in affidamento in prova ai servizi sociali, per scontare così una condanna ad un anno, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, ma al controllo della polizia non è stato trovato in casa, dove doveva rientrare. Era in piazza Ugo Bassi a fare serata. Si è aggravata la misura per un 61nene ivoriano che giovedì pomeriggio è stato portato in carcere a Montacuto. La pena di un anno doveva scontarla per una evasione fatta nel 2017. Si trovava ai domiciliari in quel periodo perché destinatario di due sentenze di condanna diventate definitive, per un totale di 17 anni di reclusione, emesse nel 2007 e nel 2008, per associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti.