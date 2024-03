Evade, scattano gli arresti domiciliari

Oltraggio a un pubblico ufficiale, vilipendio alla bandiera nazionale, ma anche evasione quando, già confinato in casa sua, non sarebbe potuto uscire. Ora un 58enne falconarese passa alla detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato eseguito sabato mattina dai carabinieri della Tenenza di Falconara, dopo l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona nei confronti di un uomo residente in zona. Un’ordinanza che si riferisce a una misura di esecuzione di pene concorrenti per due sentenze, divenute definitive, emesse dal Tribunale nel 2019 e nel 2020, per il quale il 58enne deve ancora scontare un anno e due mesi di reclusione. Il primo episodio si è verificato nel luglio 2016, quando i militari hanno controllato il suo veicolo in pieno centro e hanno ravvisato la mancata copertura assicurativa. Di tutta risposta, l’uomo aveva reagito offendendo i carabinieri e aveva espresso parole di vilipendio alla bandiera nazionale. Il secondo fatto, invece, è avvenuto a luglio 2018, quando l’uomo, già sottoposto ai domiciliari, è evaso dalla propria abitazione. All’epoca era stato arrestato dai carabinieri falconaresi.