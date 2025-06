Eventi al Passetto: asta flop. Laghetti e pista di pattinaggio: nessuno partecipa al bando

Bando per la stagione estiva al Passetto, dai laghetti alla pista di pattinaggio: l’asta pubblica è andata deserta. L’avviso era stato promosso e lanciato dall’amministrazione comunale il 27 maggio scorso e ieri mattina a Palazzo degli Anziani dovevano aprirsi le buste delle offerte giunte, ma alla fine nulla è stato aperto perché nessuno ha presentato alcuna offerta. Un mezzo colpo di scena in quanto Palazzo del Popolo contava di rilanciare l’area dopo il mezzo flop dello scorso anno quando le attività di ristorazione e tutto il resto partirono a luglio inoltrato. Quest’anno tecnicamente ci sarebbe stato tutto il tempo per organizzare meglio la stagione, ma anche qui, come nel resto dei bandi economico-culturali cittadini, i tempi si sono protratti troppo in là. Con un giugno di piena estate ormai arrivato a metà le attività dovevano già essere entrate nel vivo e questo ritardo potrebbe essere il motivo principale che ha convinto associazioni e aziende a non presentare le rispettive candidature.

Il piano del Comune, oltre al punto di somministrazione di cibo e bevande, prevedeva un pacchetto con all’interno sia la ripresa della gestione della pista di pattinaggio con punto di noleggio e così via che un cartellone con una serie di eventi ludico ricreativi e culturali. La brutta sorpresa di ieri mattina rimanda la palla nel campo della giunta comunale che adesso dovrà decidere il da farsi. Le soluzioni sono sempre le stesse. Da una parte il Comune potrebbe semplicemente azzerare tutto e riprovare l’esperimento il prossimo anno, altrimenti presentare un nuovo bando di gara urgente per risolvere comunque la questione entro e non oltre la fine di giugno. Difficile che si decida di aggiudicare in maniera diretta il servizio, magari ridimensionato, solo per i due mesi estivi senza gara.