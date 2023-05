Eventi al via col beach volley ai Bagni Roberto

Il torneo di Beach Volley SunSen apre la stagione degli eventi, ma per la presentazione del calendario c’è ancora da attendere. L’evento si svolgerà da venerdì sul lungomare Marconi, presso lo stabilimento ‘Bagni Roberto 44’. Una tre giorni all’insegna del beach volley che vedrà sfidarsi numerosi campioni. Durante la giornata le coppie si sfideranno sotto rete, poi, dalle 18 inizia la serata con aperitivo e dj set, mentre dalle 22, al via alla festa sulla spiaggia. Quest’anno ci saranno anche beach rugby, footvolley e sitting volley, discipline in cui sono pronti a cimentarsi i campioni.

Ma quello dedicato al beach volley non sarà l’unico evento sportivo in programma questo week-end, perché sempre venerdì il lungomare di Senigallia, le vie della città ed il tramonto faranno da sfondo alla terza edizione della SunRun la corsa più amata della città. Un evento targato King in collaborazione con la Società Atletica Senigallia. Due i percorsi: cinque chilometri di camminata e dieci chilometri di corsa non competitiva. La partenza è prevista alle 19,30 sempre dai ‘Bagni Roberto 44’. Un assaggio di eventi estivi in attesa dell’XMasters, il festival degli sport estremi che tornerà per nove giorni dal secondo week-end di luglio.