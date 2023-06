Eventi al via senza il ponte ciclopedonale

Gli eventi estivi partiranno senza la passerella ciclopedonale, la data di apertura subisce altri rinvii. La prima data annunciata dal presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti era quella del 10 giugno, poi un ulteriore rinvio nonostante l’auspicio fosse quello di aprire per i grandi eventi: uno su tutti l’Rds Summer Festival in programma venerdì e sabato in piazza Garibaldi. Sono 4mila e 800 i biglietti emessi e prenotati per partecipare al concerto gratuito che vedrà sul palco quattro tra i nomi più noti della musica italiana come Achille Lauro, Giorgia, Biagio Antonacci, Annalisa oltre a Junior Cally, Luigi Strangis e Matteo Romano. Un evento che ha avuto un grande seguito, grazie anche alla pubblicità che, come da convenzione prevedeva 180 promo radio, 180 promo social tv (canale 265), 8 promo dedicati alla tappa nella settimana precedente l’evento, 15 citazioni degli speaker in diretta radiofonica, promozione con gioco radio con in palio premi esclusivi. L’evento ha un costo di 150mila euro più iva, che comprende oltre agli ospiti che animeranno le due serate, anche la pubblicità che ha fatto risuonare il nome della spiaggia di velluto in tutto lo stivale. Un investimento quello degli Amministratori per rilanciare la città dopo l’alluvione: proprio lunedì è arrivata la buona notizia riguardo alla balneabilità che non ha subito alcun divieto in tutto il litorale. Una vera e propria operazione di marketing che sta dando i suoi frutti: le prenotazioni per partecipare all’evento sono state polverizzate in poche ore e le registrazioni per ottenere il qr code che consentirà di partecipare al concerto sono arrivate da ogni parte d’Italia.

L’apertura della passerella è stata rinviata a fine mese: "Mancano ancora due pezzi di parapetto – spiega il Vice Commissario Stefano Babini – mancano anche due pali della luce, purtroppo c’è stato un ritardo nella consegna dei materiali e questo ha portato a uno slittamento dei tempi di consegna".

La data ipotizzata è quella del 29 giugno. Una preoccupazione in più per gli Amministratori, ma anche per gli addetti alla sicurezza che dovranno regolare il flusso delle persone esclusivamente sul ponte degli Angeli, che sarà pedonalizzato, così come via Portici Ercolani per consentire di raggiungere la piazza in sicurezza. Al concerto si potrà accedere sia da via Cavallotti che da via Testaferrata, mentre per gli accrediti sarà aperto il varco in via Armellini.