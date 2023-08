"Eventi d'estate a Maiolati Spontini: Pro loco cerca volontari"

Entra nel vivo "(E)Venti d’estate": oggi alle 21 in piazza Kennedy, la Pro loco incontra la cittadinanza per programmare insieme le future attività e reclutare nuovi volontari che abbiano voglia di prendere parte all’organizzazione di eventi e di nuovi progetti per la comunità.

Domenica poi il secondo appuntamento della rassegna "Un calice di pedagogia" che era in programma venerdì 3 agosto alla Casa dell’olio e della biodiversità.

Sempre nella struttura alle porte del borgo collinare, lungo la strada dei Castelli, torna però lo "Yoga e colazione sul prato", sabato alle 7.30.

L’insegnante è Eleonora Barbaresi (evento a pagamento, con iscrizione obbligatoria).

E intanto sono partite le prenotazioni per rinnovare la tradizione della storica cena de "Le casette", che porterà martedì prossimo, in una delle più antiche strade della cittadina di Moie, a due passi dall’abbazia romanica, centinaia di persone "per un incontro conviviale, per festeggiare insieme con i propri compaesani, e non solo, e per rinsaldare i legami sociali".