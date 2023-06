Eventi d’estate, caro sindaco ti scrivo così...

Andrea Brusa

Due premesse: sappiamo bene che la sfida della nuova giunta Silvetti è appena cominciata, come ben sappiamo che i soldi nelle casse del Comune sono pochi. Eppure, caro sindaco, crediamo che già da questa estate un segnale si possa lanciare con un cartellone di piccoli-grandi eventi che possa dare la sensazione che nel capoluogo di regione ci sono cose da fare anche tra luglio e agosto, magari invogliando a venire in città pure la gente che non ci vive. Dunque, poniamo le prime basi e poi proviamo a sfatare l’antico luogo comune: d’estate gli anconetani vanno per altri lidi. Poi, se invece il luogo comune fosse confermato, beh siamo sempre in tempo a tornare indietro. Tentar non nuoce.