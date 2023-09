"(E)Venti d’estate". Tanti appuntamenti

Fine settimana ricco per gli ultimi appuntamenti della rassegna "(E)Venti d’estate", organizzata dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, sia dagli "Spontini days", le giornate tutte dedicate al compositore maiolatese all’interno del cartellone del Pergolesi Spontini Festival "Salti di gioia", organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini. Si inizia venerdì (ore 21,15), alla biblioteca La Fornace di Moie, con il secondo incontro dell’iniziativa "Racconti di viaggio", a cura del Fotoclub effeunopuntouno, in collaborazione con l’associazione Ruota Libera Moie "Fabio Manieri". I fotografi Sauro Fiorani e Giuliano Belardinelli racconteranno la loro esperienza alle "Lofoten - Isole di un altro mondo". Sabato e domenica il centro storico del capoluogo collinare e la cittadina di Moie ospiteranno gli "Spontini days". Il Festival propone la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine dell’Alcidor di Gaspare Spontini (1825), una caccia al tesoro musicale dedicata ai bambini e la presentazione di un libro dedicato al grande compositore. Sabato alle 17, nei locali della biblioteca La Fornace, la Fondazione Pergolesi Spontini presenta "Gaspare Spontini. The Berlin years" di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi.