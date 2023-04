"Eventi di nicchia con più punti ristoro"

"Anche in questo caso non mi sento di escludere entrambe le cose. Sono convinto che per la zona del porto si possa parlare di ‘movida’ entro certi limiti perché alcune condizioni di sicurezza non sono garantite. Ma di certo le attività commerciali, strettamente legate alla somministrazione, possono essere sviluppate e ordinate, può essere creato un calendario per eventi che non siano di massa, in poche parole occasioni per vivere quello spazio. Piccoli concerti, momenti scenografici con il sistema delle installazioni, appuntamenti con la lettura all’aperto. Manifestazioni che attraggono un pubblico ristretto magari creando una sinergia con la vicina Mole Vanvitelliana. Quindi sì, dalla semplice passeggiata fino alla creazione di occasioni per fermarsi, per bere o mangiare nelle attività che sono già posizionate su quel fronte. Queste sono le prime cose che mi vengono in mente. E quindi anche eventi spettacolo per le famiglie. Il tutto raggiungibile dalla fermata della Stazione Marittima servendo quella zona con dei piccoli bus elettrici che possono girare in città soprattutto nelle corse che da sempre e storicamente non sono a pieno carico. Se studiate in modo accurato e organizzato le due cose possono convivere compreso il fatto di percorrere quella zona in bici e ovviamente quando mi riferisco a piccoli bus questi di natura elettrica o comunque non impattante. Al tempo stesso immagino anche manifestazioni sportive, anche in questo caso non di massa, dalle semplici premiazioni fino agli sport di nicchia".