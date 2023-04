Eventi di nicchia o per tutti i gusti?

Il dibattito è aperto, le posizioni opposte per l’ennesimo argomento dove gli anconetani si dividono: chi vorrebbe iniziative di maggior richiamo, qualcosa di simile a un evento stravolgente come la kermesse del rock ‘n’ roll sulla spiaggia di Velluto e chi invece preferisce rassegne diverse, più di nicchia. Senigallia, lo ricordiamo, che fino all’anno scorso presentava un altro appuntamento molto amato dal pubblico, ossia il Caterraduno, poi spostato altrove. È vero, ad Ancona manca un evento di richiamo nazionale in grado di convogliare in città migliaia di persone, in arrivo anche da fuori provincia e da fiori regione, come accade appunto col Jumboree. Ancona però non è Senigallia e viceversa, parliamo di un capoluogo e di una cittadina votata al turismo estivo praticamente al 100%. Secondo alcuni, tuttavia, Ancona dovrebbe togliersi quel velo di apatia e di conservatorismo popolano che la caratterizzerebbe. Insomma, andare oltre la Fiera di san Ciriaco a maggio, la festa del Mare a fine estate e il BiancoNatale tra dicembre e gennaio. Eppure il capoluogo dorico il suo evento culturale ce l’ha da diversi anni ed è di elevatissima qualità, il Festival Adriatico Mediterraneo: concerti, mostre, dibattiti di livello con appuntamenti dislocati in giro per la città, ogni anno con un tema dedicato e con un Paese del bacino mediterraneo maggiormente rappresentato. Qualcuno lo considera troppo di nicchia, troppo dedicato agli addetti ai lavori. Stesso discorso per il Festival della Storia, una rassegna di grandissimo valore, ma poco conosciuto dagli anconetani. Oggi ospitiamo le risposte dei sei candidati alle prossime elezioni comunali dedicate proprio al tema degli eventi. Siamo curiosi di conoscere le loro risposte e soprattutto le loro proposte qualora venissero eletti. Mantenere lo status quo, cambiare radicalmente strada, integrare le iniziative offrendo una gamma ampia di eventi per tutti i gusti?