Eventi e olio nella piazza di Jesi: Protesta anche il parroco

Le scalette di marmo del Duomo e alcune zone di piazza Federico II grondano olio dopo gli ultimi eventi che hanno richiamato migliaia di visitatori in città. L’imbrattamento suscita la rabbia del parroco don Claudio Procicchiani che sui social network denuncia: "Spero che possiate riconoscervi voi che in questi giorni avete bivaccato sui gradini di marmo del Duomo e anche in alcune abitazioni qui vicino) mangiando i vostri panini sbisunti di olio e grasso che avete fatto colare sui gradini. Complimenti, razza di maleducati e incivili". Sui social c’è chi chiede maggiori controlli per prevenire questi danneggiamenti. La pavimentazione di piazza Federico II è macchiata in diversi punti: in passato dopo il rifacimento del selciato si era ragionato sulla possibilità di chiedere ad ambulanti ed operatori di utilizzare dei teli per evitare macchie di olio. Una richiesta di questo tipo, con tanto di cauzione, è stata effettuata dall’amministrazione agli ambulanti della fiera di San Settimio ma lungo il corso Matteotti e piazza Pergolesi riqualificati di recente. Una misura che probabilmente sarà ripetuta.