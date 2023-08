Eventi estivi a Osimo, ma è caos viabilità: cittadini e turisti in difficoltà

"Il centro storico è di nuovo off limits per gli eventi estivi organizzati in piazza. I residenti non ne possono più". A lanciare la polemica è il gruppo consigliare di opposizione delle Liste civiche che raccoglie la protesta, ancora, dopo Calici di stelle e Rivivi 700, la cui ultima serata si tiene oggi. "Ok gli eventi ma non si possono accettare decine e di giorni di chiusura del centro. Le poche attività economiche rimaste non sanno più che cosa fare – dicono -. Rilanciamo il nostro progetto, che presenteremo a settembre, di un’area ludica per eventi e spettacoli al campetto dei frati". Una possibilità lanciata ma non presa in considerazione dall’amministrazione comunale. I civici poi aggiungono: "Tutte le strutture ricettive di Osimo lamentano un calo turistico rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso che va dal 20 fino al 30 per cento. Per loro sfortuna, non poteva essere altrimenti con un’amministrazione che sta facendo di tutto per ostacolarle. Basti pensare ai Tre Archi, porta della città ignorata per 10 anni che resterà chiusa fino a settembre, nonostante le roboanti promesse di una sua riapertura per Ferragosto, e tutte le altre strade chiuse per lavori senza dare chiare indicazioni ai residenti e non. Consigliamo al sindaco di evitare annunci altisonanti se sa già di non poter mantenere la parola data".