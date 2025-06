Eventi estivi, limitazioni al traffico in centro

Dopo la chiusura della 31esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, che ieri, festa del Patrono, si è concluso con la sfida del maglio tra le quattro Porte cittadine, cui, come ogni anno, hanno preso parte diversi fabrianesi, la città apre alle iniziative organizzate per il periodo estivo. Alle tradizionali feste delle frazioni si uniranno eventi organizzati da associazioni e patrocinati dal Comune, secondo un calendario che verrà divulgato nei prossimi giorni. Lo Chalet dei giardini Regina Margherita inaugurerà la nuova gestione oggi dalle 17 mentre si prevede che saranno molti i turisti che visiteranno il Museo della Carta e la Pinacoteca nei mesi estivi, secondo un indice di crescita esponenziale che vede aumentate le presenze del 40 per cento.

Per tali ragioni, in considerazione del fatto che le attività di somministrazione limitrofe al Museo hanno chiesto una maggiore fruibilità degli spazi liberi dal traffico, limitata al periodo estivo, e considerato che l’attuale crisi economica in cui versa la nostra città richiede un atteggiamento che contemperi i diritti di ogni cittadino con la possibilità che le iniziative economiche non vengano ostacolate, l’Amministrazione ha assunto la decisione di limitare il traffico veicolare da oggi al 30 settembre nell’area che va da via Balbo a piazza Quintino Sella. La difficoltà di utilizzare delle barriere anti intrusione amovibili rende l’interdizione al traffico perdurante per l’intera giornata, con la garanzia per i residenti di non subire violazioni dei propri diritti di accesso. I titolari degli esercizi commerciali avranno l’obbligo di garantire il rispetto delle norme sul decoro urbano e a tutela dei residenti, mentre in piazza Quintino Sella saranno apposti dei dissuasori fissa per evitare la sosta selvaggia e garantire un doveroso decoro.

Sono inoltre previsti lavori di rifacimento della storica fontana di piazza Sella, attualmente deturpata dal tempo, dall’incuria e dalle conseguenze di un sinistro stradale, lavori che riporteranno quei luoghi storici al loro antico splendore. Fabriano si prepara così ad una estate che si annuncia intensa di iniziative e che si concluderà con l’evento culturale di rilievo nazionale "Carta è Cultura". Domani pomeriggio intanto torna a riunirsi il civico consesso nella sala conferenze del palazzo del Podestà. Tra i punti principali da discutere l’assestamento generale di bilancio 2025-27 e l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, oltre che la variante parziale al piano regolatore.