"Eventi, gli operatori s’impegnino"

Ancona, il capoluogo delle Marche: 155 eventi da giugno ad agosto, in piena sintonia con gli operatori della cultura e le associazioni di categoria. Grazie di cuore.

Con un selfie davanti al palco del Passetto, scattato in occasione della Festa del Mare, il sindaco Daniele Silvetti esulta perché, dice, "mai come in questa estate la nostra città ha ospitato un numero così rilevante di eventi e di personalità di primo piano della scena nazionale e internazionale" e "mai come in questa estate sono stati coinvolti così tanti luoghi della città, valorizzando pienamente la straordinaria ricchezza e varietà dei nostri spazi urbani e naturali".

Per lui, è "stata l’estate in cui Ancona ha dimostrato, con i fatti, che non è più necessario concentrare la proposta culturale e turistica intorno a un unico contenitore, come accadeva in passato con la Mole. Al contrario, si è rivelata la capacità di animare una pluralità di luoghi belli, importanti e suggestivi".

Nel ringraziare assessorati e uffici, il sindaco spiega che l’amministrazione "ha risposto a una richiesta che più volte era arrivata dagli anconetani: fare di Ancona un punto di attrazione riconosciuto, con una posizione rilevante nel panorama regionale e nazionale. Questi grandi eventi sono e devono essere un volano non solo per l’immagine, ma anche per l’economia cittadina".

Integra: "È però fondamentale che tutti ci credano". Poi la chiosa: "L’amministrazione sta facendo la sua parte in maniera convinta e decisa; ora occorre che anche gli operatori economici credano in questo percorso, avanzino proposte concrete e presentino progetti. Su questi, come sempre, il confronto sarà pieno e costruttivo".