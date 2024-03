Eventi, il cartellone si riempie di sold out

Si allunga la striscia dei concerti e spettacoli in programma in città. Oggi sold out già da tempo ‘Aggiungi un posto a tavola’, lo show in programma alle 17 al Teatro La Fenice: special guest Lorella Cuccarini. Si va verso il sold out anche per concerto dei Simple Minds, in programma il 1 luglio in piazza Garibaldi: due giorni dopo a salire sullo stesso palco saranno i Pooh. Orfani di Stefano d’Orazio il gruppo torna in città e, a poche ore dall’annuncio della prevendita, la gran parte dei ticket sono stati venduti. Ai due attesi appuntamenti, si alterneranno dei concerti Jazz dove a salire sul palco saranno protagonisti del genere di caratura internazionale: una scommessa per la spiaggia di velluto che cerca di diversificare il suo calendario di eventi che è pronto a partire a breve con i primi appuntamenti che si svolgeranno in primavera. Nel week-end di Pasqua, che da tradizione apre la stagione estiva, tornerà in centro storico la tradizionale kermesse di Confartigianato, ‘Un Foro per Pasqua’.

Il 29 marzo ad esibirsi al Mamamia sarà invece Gianluca Grignani, mentre il 28 aprile, il sipario del teatro la Fenice si aprirà su Amedeo Minghi. Il 22 giugno, sempre al Mamamia sarà la volta di Ariete. Un cartellone work in progress quello del locale di via Fiorini, ma anche per il Comune di Senigallia che ha stilato un calendario con gli eventi più importanti che caratterizzeranno la stagione, a quali se ne aggiungeranno degli altri. Protagonista dell’estate sul velluto sarà ancora una volta anche Rds: nelle prossime settimane saranno definiti i dettagli dell’evento che l’anno scorso ha riscosso molto successo. Sono ancora top secret i nomi degli artisti che parteciperanno alla tappa senigalliese.

Sarà invece presentato in tutti i suoi dettagli domani il raduno della Harley Davidson che per la prima volta si svolgerà in città dal 6 al 9 luglio: l’evento ha toccato nelle precedenti edizioni diverse città d’Europa. Riconfermati anche il 105XMasters e il Summer Jamboree: per entrambi gli eventi la promo è già partita. Una buona risposta sta arrivando anche dalla puntata di Masterchef, andata in onda la scorsa settimana dove Senigallia ha fatto da cornice all’esterna del seguitissimo programma: sono state infatti diverse le richieste di informazioni ricevute dalle strutture dopo la puntata. A pubblicizzare la città sarà invece in autunno ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’ fiction girata in città che andrà in onda a novembre su Canale 5.