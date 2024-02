Eventi, la Cna striglia il Comune:: "Serve un calendario tutto l’anno"

A Castelfidardo mancherebbe la programmazione per quanto riguarda gli eventi, già dallo scorso Natale, "banco di prova". A rilevarlo, dopo uno studio svolto ad hoc e contestualmente alla rivoluzione traffico in centro, è la Cna di zona Sud di Ancona. "L’associazione ha condiviso tutte le novità emerse dalla progettazione di questa nuova soluzione per il centro storico fidardense, non solo la pedonalizzazione della piazza, ma anche il cambio di viabilità in via Matteotti - afferma Andrea Cantori, segretario della Cna di zona sud di Ancona – Per tale ragione la struttura sindacale della Cna ha aperto una fase di ascolto che si è conclusa. In primo luogo, per quanto concerne la piazza, i soci rilevano la totale assenza di una politica di animazione che accompagni questo progetto. Occorre quindi supportare questa scelta con una svolta da parte dell’amministrazione comunale: organizzare un calendario di eventi all’altezza della sfida, operare congiuntamente con le tante associazioni presenti a Castelfidardo in maniera tale da poter garantire un numero di eventi sufficienti a coprire l’intero arco annuale. Inoltre, si sottolinea anche la necessità di qualche arredo in più". Dall’opposizione ’Fare bene per Castelfidardo’ aggiugne: "Ogni anno il Comune spende decine di migliaia di euro in eventi che non solo non attirano turisti, ma nemmeno i cittadini stessi, non ultimo i soldi spesi dall’Amministrazione per l’ultimo Natalfidardo con risultati fallimentari".

Silvia Santini