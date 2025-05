Eventi, Rds svela i nomi del festival

Fiori in piazza del Duca e street food sul lungomare Marconi e Dante Alighieri, la città si prepara ad accogliere i grandi eventi: domani saranno svelati gli ospiti che si esibiranno in concerto il 27 e il 28 giugno in piazza Garibaldi, per la seconda tappa del Rds Summer Festival 2025. L’attesa è finita, ancora 24 ore e saranno anche svelate le modalità per partecipare ai concerti gratuitamente.

Questo week-end è anche all’insegna della tradizione con la Sagra del Carciofo giunta ormai alla 28esima edizione. Una città dove già in questo week-end sono comparsi i primi turisti, ma la stagione si prepara ad entrare nel vivo nel mese di giugno, quando a precedere i grandi concerti sarà l’Adriatic Tattoo Festival, in programma il 20 e il 21 giugno in piazza del Duca e al Foro Annonario. Un evento che, proprio come il raduno delle Harley Davidson si candida a diventare uno delle iniziative fisse del cartellone degli eventi estivi. Per il rombo dei motori delle Harley, bisognerà attendere il prossimo anno, quando le Harley torneranno ad invadere la spiaggia di velluto dal 30 aprile al 3 maggio, regalando uno spettacolo unico. E nella giornata di oggi i turisti potranno visitare anche la Rotonda a Mare che resterà dalle 17 alle 20: l’ultimo ingresso è consentito 15 minuti prima della chiusura.