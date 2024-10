Eventi uno dietro l’altro. Fishmarket e Cantagiro

Il cartellone degli eventi post estivi si apre col ‘botto’, da venerdì a domenica torna Fishmarket e sabato alle 21 al teatro "La Fenice" in programma la finalissima nazionale del Cantagiro: madrina della serata Fiordaliso. L’evento combina passato e presente della tradizione ittica marchigiana. Lo fa sulla base di valori moderni e sostenibili che rispettano e valorizzano la tradizione della terra, del mare e della gente. Un modo per vivere il territorio attraverso gli chef locali, con le ricette rivisitate, ma anche con nuove proposte per poter gustare piatti a base di pescato locale. Fishmarket sarà l’occasione per respirare il mare dal piazzale della darsena Bixio, dove saranno allestiti gli stand che andranno ad implementare la ‘Casa del Mare’, ci sarà anche la possibilità di intrattenere i bambini nei laboratori, un modo giocoso per tramandare le ricette di una volta, ma anche per far conoscere le prelibatezze del pescato locale. Non solo cibo, ma anche vino, una vetrina che presenterà le eccellenze del territorio in una cornice unica come quella di piazzale Fernando Rosi, lo stesso che ogni mattina diventa location del mercato del pesce. Un modo per rilanciare la città, attraverso le sue risorse naturali. Si partirà con FishMarket, primo evento dell’autunno senigalliese che non sarà l’unica attrattiva del week-end dove oltre alla tradizione e alla cucina, sarà protagonista la musica: la finale cover del Cantagiro è in programma venerdì alle 21 al Teatro "La Piccola Fenice", mentre al teatro "La Fenice" alle 21 sabato si svolgerà la finalissima del concorso che avrà come madrina Fiordaliso. Eventi che, secondo le previsioni turistiche sono stati fondamentali per far registrare un alto numero di presenze sul territorio durante la stagione estiva. I numeri ufficiali usciranno a gennaio, ma secondo gli addetti ai lavori, soprattutto nel mese di giugno, le presenze sono state più del doppio dell’anno precedente. Fondamentali anche i passaggi attraverso le emittenti radiofoniche, protagoniste di diversi concerti durante le estate e dei servizi televisivi, dove i passaggi della spiaggia di velluto sono avvenuti soprattutto dopo l’evento dedicato alle Harley. Un’estate in cui si sono visti anche gli stranieri, probabilmente frutto della promozione avvenuta lo scorso autunno attraverso l’incontro effettuato con i tour operator di tutto il mondo. Ieri in consiglio comunale l’assessore al Turismo Simona Romagnoli si è mostrata soddisfatta e ha dichiarato che, dai primi dati, è stata un’estate positiva. A differenza di altre località dell’Adriatico, la spiaggia di velluto è stata penalizzata in minima parte dalle mucillaggini.