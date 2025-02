Evento plastic free a Collemarino: come partecipare

Evento Plastic Free sabato con la raccolta di plastica che interesserà il tratto di spiaggia antistante la zona di Collemarino. Dopo il riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi con il quale la città di Ancona si è riconfermata Comune Plastic Free per la raccolta e il riciclo dei rifiuti anche per l’anno 2025 (premiata insieme ai Comuni di Agugliano, Polverigi, Sirolo e Fermo e ad altri 117 Comuni italiani virtuosi), riprende l’attività sul territorio per la raccolta dei rifiuti in particolari luoghi della città. Stavolta si tratta del primo evento Plastic free su una spiaggia e tocca proprio a Collemarino; in passato appuntamenti analoghi si erano svolti al Passetto, in Piazza d’Armi, agli Archi e Corso Carlo Alberto. Ritrovo per il clean up del litorale di Collemarino alle ore 10 in via Monsignor Egidio Bignamini 35; possono partecipare tutti, basta iscriversi a questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/10019/15-feb-ancona

"Accogliamo con piacere l’iniziativa della associazione onlus Plastic free che questa volta interessa la spiaggia di Collemarino – afferma l’assessore al Volontariato civico Marco Battino – Le spiagge spesso sono interessate dalla presenza di rifiuti di plastica portati anche dalle mareggiate. L’appuntamento mira, non solo a ripulire il litorale, ma soprattutto a sensibilizzare la cittadinanza alla cura del territorio, dell’ambiente e in questo caso del mare".