"Evitare l’apertura di discariche. Impianti, una gestione unica"

È in dirittura di arrivo l’iter del nuovo Piano regionale dei rifiuti. Si è infatti conclusa la fase di "Valutazione Ambientale Strategica" (Vas): passaggio determinante dopo la definizione della proposta di Piano approvata dalla Giunta regionale lo scorso ottobre. Il passo successivo a questa fase consisterà ora nella presentazione del documento all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione definitiva.

"Una delle prerogative di questo Piano rifiuti - spiega l’assessore regionale all’Ambiente e ai Rifiuti, Stefano Aguzzi - è stata quella di procedere con il maggiore coinvolgimento possibile di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati: enti, associazioni, professionisti e cittadini, per un confronto aperto e costruttivo. Le osservazioni pervenute così come l’intera proposta di Piano, sono state attentamente analizzate e vagliate dal Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali che ha poi dato parere motivato positivo al Piano, integrandolo e inserendo coerenti modifiche". Agli elaborati di Piano e ai documenti di Vas si aggiungono pertanto, quali ulteriori allegati, il Piano di Monitoraggio ambientale e la Dichiarazione di sintesi.

"Il Piano - ricorda Aguzzi - presenta significativi elementi di innovazione, tra cui una radicale modifica del sistema di governance della gestione dei rifiuti che continuerà a mantenersi su scala provinciale per ciò che riguarda la raccolta e il trasporto, mentre si sposterà su base regionale la gestione degli impianti, prevedendo un ambito unico. Inoltre, accanto a un miglioramento della dotazione impiantistica, gli obiettivi prevedono la riduzione della produzione dei rifiuti e la loro corretta gestione, improntata alla incentivazione del recupero e del riciclaggio incrementandone la quota di raccolta differenziata e aumentandone la qualità per raggiungere la soglia dell’80% e al contempo alla minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica, evitando aperture di siti di smaltimento".