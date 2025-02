"Evitiamo trionfalismi, prima partino i lavori"

"Ben venga ogni passo in avanti verso l’obiettivo di far partire i lavori della palazzina delle emergenze dell’ospedale Profili. Tuttavia siamo a quasi dieci anni da quando questa esigenza della comunità fabrianese e dell’entroterra è stata espressa e deliberata, il che consiglia di evitare a chiunque toni trionfalistici". Ad affermarlo i capigruppo consiliari Andrea Anibaldi di Rinasci Fabriano, Paolo Paladini del Pd e Riccardo Ragni di Progetto Fabriano.

"Ad oggi per la palazzina non sono state spese risorse ma sono state implementate quelle ricevute in dote, dopo che le abbiamo viste stornate su altre opere, segno quantomeno che la progettazione ha languito. Queste, tra le altre, sono le cause dei ritardi e dei tempi lunghi che dobbiamo registrare. Nonostante le promesse fatte alla nostra città dalla Regione nel Consiglio comunale aperto sulla sanità dell’aprile scorso, non siamo ancora neanche al nastro di partenza.

Rileviamo, invece, che altre strutture analoghe, ubicate in territori ben più serviti, hanno già preso il via. L’ulteriore passo in avanti propedeutico allo svolgimento della gara richiederà ora le verifiche Anac e poi la pubblicazione del bando. Ci auguriamo che gli ultimi passaggi vengano espletati in maniera serrata fino all’assegnazione dei lavori e al loro inizio".