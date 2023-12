"Ex Arena Italia, ok alla sanatoria dopo le irregolarità del passato"

"Abbiamo approvato in Giunta la Variante in Sanatoria relativa alle opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire relativo all’area Ex Arena Italia. L’Amministrazione ha ritenuto di dover tutelare coloro che in buona fede hanno acquistato appartamenti e negozi credendo che fossero in regola con le norme urbanistiche, anche a seguito della inaugurazione della Piazza effettuata dall’allora amministrazione comunale, nel 2019 – spiega Massimo Olivetti - questo atto, tuttavia, non può certo cancellare la condotta aberrante di Mangialardi, definito ’capocantiere’ dal costruttore dell’edificio durante l’audizione della seconda commissione consiliare avvenuta appena qualche giorno fa. E’ ovvio che le opere realizzate secondo le continue indicazioni verbali dell’allora sindaco, ma in modo difforme rispetto al progetto autorizzato, risultavano irregolari e potevano solo essere sanate con nuovo un permesso in sanatoria, che prendesse atto dell’irregolarità delle opere realizzate, altro che "mero atto burocratico". "La decenza avrebbe dovuto suggerire a Mangialardi di rimanere in silenzio per rispetto della cittadinanza ed in particolare di quanti sono stati coinvolti nella assurda vicenda".