Ex Assam in degrado La Regione si muove: "Svolta da 1,6 milioni"

Ex Assam, dopo decenni di degrado forse la svolta è vicina. La Regione ha pianificato un intervento di bonifica del sito realizzato negli anni ‘60 tra Posatora e il Fornetto. La giunta guidata da Francesco Acquaroli, ha deciso di stanziare una somma importante, 1.6 milioni di euro per sistemare quel buco nero. Per anni, prima dell’Assam, è stato l’Ente Sviluppo Marche. Dopo la Cittadella, dove l’esecutivo di Palazzo Raffaello ha pensato di stanziare circa 3 milioni, adesso un nuovo intervento dedicato a un pezzo della città: "L’immobile ex Assam, a Posatora, è stato abbandonato dal 2010, quando la giunta regionale del tempo decise di trasferire gli uffici dell’Assam in altra sede (alla Baraccola, ndr) – spiega Marco Ausili, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Il tutto senza prevedere un diverso impiego dello stesso, che veniva inserito nel piano delle alienazioni. Finalmente, grazie al lavoro della giunta Acquaroli e dell’assessore Baldelli, si procederà alla bonifica dello stabile dalla presenza di amianto con la conseguente messa in sicurezza dell’area". L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori pubblici, annualità 2023, stanziando la somma di 1.600.000 euro. Ad annunciarlo lo stesso assessore regionale Francesco Baldelli, in risposta a una interrogazione presentata proprio dal consigliere Ausili: "Si tratta di una notizia importante per l’intera comunità anconetana – aggiunge Marco Ausili – Dal 2010, in quella porzione di Ancona, il rischio degrado è stato crescente a causa di questo stabile, una presenza ingombrante per i residenti. Ora con questo progetto si centreranno due obiettivi: quella ambientale e quello sanitario".

Nella foto: l’assessore regionale Baldelli