Ex Benincasa, la demolizione ora può partire

Demolizione dell’ex istituto scolastico ‘Cinzio Benincasa’: via libera all’intervento in zona Palombella. L’opera annunciata e avviata dalla direzione ‘Lavori pubblici’ del comune di Ancona alcuni mesi fa, aveva subìto un rallentamento fino a uno stop per diverse cause, in particolare di tipo burocratico. Questione di espropri di particelle di terreno della zona in cui si trova il vecchio edificio che prima della demolizione ha ospitato un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Ora quel vincolo, l’ennesimo per chi si occupa di opere pubbliche, è venuto meno e quindi a breve i lavori per la vera demolizione dovrebbero davvero ripartire e andare abbastanza velocemente verso la conclusione.

Di fatto al momento è rimasta in piedi la struttura, lo scheletro dell’edificio dopo lo svuotamento degli ambienti, la bonifica delle parti in amianto e lo smantellamento di impianti e tubazioni delle utenze. Nell’area prospiciente l’edificio sorgerà una nuova rotatoria stradale che servirà anche come ingresso per l’autostazione Verrocchio, sempre che il cantiere possa prima o poi ripartire e non trasformarsi in una incompiuta. Una volta abbattuto l’ex ‘Tetto per tutti’ e rimosso le macerie, sulle ceneri di quel pezzo di passato sorgerà anche un parcheggio per auto e camper. Da cronoprogramma l’intervento dovrebbe essere concluso entro la prima metà del mese di aprile del 2026. Complessivamente l’intervento è costato, o meglio costerà, quasi 700mila euro, in parte garantiti da fondi esterni.