Ex campionessa di scherma Elisa di Francisca torna ad allenarsi per correre la Milano Marathon a sostegno delle donne vittime di violenza

Elisa di Francisca, anche lei jesina, 7 volte campionessa mondiale e 13 europea di fioretto, due anni fa ha lasciato le pedane per fare la mamma a tempo pieno. Ma in questi giorni è tornata ad allenarsi.. per una buona, anzi buonissima causa. "In questi giorni mi sto allenando – spiega lei stessa dalla sua pagina Facebook - ma non per una gara di scherma. Quest’anno parteciperò alla Milano marathon del 7 aprile al fianco di We word onlus per trasformare i miei passi in un aiuto concreto per garantire libertà alle donne che subiscono violenza in Italia e in Afghanistan". Poi l’appello: "Unisciti a me, vai su Rete del Dono e supporta la mia corsa! Insieme, per i diritti delle donne". Una nuova sfida benefica per la "Difra" che da mamma ed ex sportiva, è costantemente impegnata per fermare la violenza sulle donne.