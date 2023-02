Ex Carceri, sparita la targa anarchica

"È tornata a far parlare di sé, sui media locali, la vicenda dei lavori sospesi presso le ex-Carceri di Jesi, lavori che dovevano finire quasi dieci anni fa. Ma nessuno parla della nostra targa". La denuncia arriva dai gruppi anarchici "M. Bakunin" di Jesi e "F. Ferrer" di Chiaravalle che aggiungono: "Nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio delle ex-Carceri, sul muro che si affaccia sui giardini, non è stata riposizionata la lapide dedicata a Sacco e Vanzetti, nel 2006, dall’Amministrazione comunale, La lapide recitava: "A Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, uccisi innocenti sulla sedia elettrica perché anarchici, immigrati, e lavoratori. Il valore delle loro vite vissute in nome di ideali di libertà, giustizia sociale e solidarietà umana sia monito ed esempio contro ogni forma di intolleranza razziale, persecuzione politica e repressione delle libertà". La lapide manca ormai da anni. Abbiamo segnalato il problema a luglio scorso chiedendoci se il mancato ripristino sia legato a una scelta volontaria o meno, a causa della distrazione di un capo-cantiere, o della rimozione malandrina di qualche trafficone, o per un ordine preciso. Bisogna aspettare il riavvio dei lavori per verificare se una lapide può essere ripristinata o meno?".