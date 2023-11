Ex Carrefour, si tratta per un nuovo supermercato

Camerano

Cosa arriverà al posto dell’ex Carrefour all’Aspio di Camerano se lo continuano a chiedere tutti. La struttura è dismessa da anni ormai, da quando cioè, nel marzo 2021, il supermercato ha chiuso i battenti. Una decisione che ha lasciato circa 90 dipendenti senza lavoro e in un periodo in cui la crisi si fa sentire sempre di più.

Dopo la "gelata" iniziale nonostante alcune promesse di investimento pervenute, oggi ci sono reali prospettive di riapertura della sede che avrà sempre destinazione di ipermercato. Ci sono infatti nuovi contatti da parte di colossi della grande distribuzione. Per primo pare fosse stato Esselunga a farsi avanti ma il tutto si era concluso con un nulla di fatto. L’immobile dell’ormai ex Carrefour è in una posizione strategica, vicino a strutture di vendita come Ikea, Decathlon, situato all’interno del complesso commerciale Grotte center tuttora aperto con bar e negozi, ed è per questo considerato appetibile dai grandi colossi.

Per i milanesi con la "esse" sarebbe stato il primo negozio nelle Marche e tra i pochi presenti nel Centro Italia, uno sbarco per una catena che rappresenta un fiore all’occhiello del made in Italy. Anche Coop Alleanza 3.0 aveva iniziato a guardare alla zona sud di Ancona puntando sull’apertura di un punto vendita. In ogni caso il complesso è vuoto, abbandonato, così come l’area attorno oggi nel degrado. Con lo shopping natalizio che sta per cominciare, le luci accese e colorate che illuminano i negozi attorno, il vuoto dell’ex Carrefour è ancora più vuoto. Per diverso tempo anche il Comune ha avuto grosse difficoltà a interloquire con la proprietà che aveva cambiato il mediatore. Il destino della struttura sembra travagliato. C’è stato pure un periodo in cui sembrava dovesse ospitare l’hub vaccinale ma il sopralluogo dell’Asur non ha dato parere positivo.

Nulla ha ospitato la maxi struttura dopo che le serrande sono state calate. Già con l’inizio dell’anno nuovo l’affare potrebbe concretizzarsi ma il Natale 2023 sarà il secondo al buio per il centro che un tempo offriva tanto ai clienti della vallata del Musone e di tutta la zona a sud del capoluogo dorico. Procedono spediti invece i lavori del nuovo ipermercato Oasi lungo la statale 16, accanto alla ditta Sisme della Stazione, che dovrebbe presto aprire i battenti, mentre i lavori per la rotonda all’incrocio tra la statale e la Sbrozzola hanno costretto al cambio viabilità per tutte le vacanze natalizie, motivo che ha fatto scattare le ire del proprietario del centro commerciale Cargopier.

Silvia Santini