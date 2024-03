"Ex Cascamificio, piano di recupero sbagliato"

"Per il progetto di recupero dell’ex Cascamificio, il Comune si è sostituito alla Fondazione Pergolesi-Spontini, ha approvato un piano di recupero incompleto, in contrasto con i principi della buona urbanistica, in contrasto con le indicazioni della Soprintendenza". Ad andare all’attacco della giunta Fiordelmondo è l’architetto Mario Talacchia che era tra i progettisti incaricati nel 2021 dalla fondazione Pergolesi Spontini per l’elaborazione del piano di recupero poi modificato dalla nuova giunta con lo stralcio di una importante porzione per via la mancanza dei fondi necessari. "Il 22 novembre 2022 – ricostruisce Talacchia – l’Amministrazione ha rigettato il piano urbanistico, i progetti e la stima dei costi dell’intervento che un anno prima l’Area servizi tecnici aveva richiesto e al tempo stesso ha diffidato i progettisti dall’iniziare qualunque percorso di informazione e di condivisione con la cittadinanza di qualsivoglia studio o progetto non approvato. Non ho memoria di un comportamento analogo subito dopo un anno di lavoro. Il progetto definitivo – aggiunge Talacchia - evidenzia numerose criticità, le più evidenti: prevede la ricostruzione di un corpo di fabbrica con tetto a capanna in corrispondenza dell’ingresso principale all’ex Cascamificio da viale don Minzoni. La corte interna è sistemata con aiuole a scacchiera inopportune per lo svolgimento delle attività della Fondazione Pergolesi Spontini. L’accesso al piano primo avviene attraverso un unico blocco scala con gradini di alzata pari a 21 centimetri, una volta e mezzo di quelli normali".

E ancora aggiunge Talacchia che denuncia di aver chiesto più volte un confronto: "Alcuni appartamenti sono costituiti da unico vano utile di 20 mq. La maggior parte del piano terra non risponde né alle esigenze della Fondazione Pergolesi Spontini, che abbisogna invece di laboratori e di sale prove, né alle richieste associative della comunità".

"Non ci sono rapporti personali tra Amministrazione e singoli professionisti in appalti pubblici – è la replica dell’assessora Valeria Melappioni - ma solo quelli che possono nascere nel rigoroso rispetto delle procedure. Non mi risulta l’architetto abbia partecipato alla gara per acquisire l’incarico di progettazione. Le sue restano riflessioni di un privato, più volte ascoltate, rispetto per altro a un progetto di cui è in corso la stesura degli elaborati esecutivi. E il progetto, con i conseguenti lavori, sarà illustrato nelle sedi e nei tempi opportuni ai cittadini".