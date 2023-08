Ex cascamificio, stop della giunta e polemica

Stop della nuova giunta al laboratorio teatrale e magazzini della Fondazione Pergolesi Spontini nell’ex Cascamificio da riqualificare. Dopo le dichiarazioni rilasciate al Carlino di due componenti del Cda, i sindaci di Monsano e Maiolati Spontini Roberto Campelli e Tiziano Consoli, divampano le polemiche. L’opposizione arriva a chiedere una ‘verifica’ del ruolo del primo cittadino da presidente della stessa Fondazione, mentre il Partito democratico difende le sue scelte. "Il Comune di Jesi – rimarcano da JesiAmo – ha scelto in totale autonomia le sorti della Fondazione Pergolesi Spontini sul progetto di riqualificazione del complesso ex Cascamificio. Scelta non condivisa nemmeno con gli altri soci quali il Comune di Maiolati e di Monsano e che impone alla Fondazione una doppia spesa: pagare l’attuale affitto e quella del pagamento di un mutuo senza nemmeno poter usufruire degli spazi acquisiti. Sostituire il mutuo con l’affitto era la base su cui si era costruito il progetto della precedente Amministrazione comunale. Ruolo determinante quello del sindaco Fiordelmondo attuale Presidente della Fondazione della quale doveva invece difenderne gli interessi: va sicuramente fatta una riflessione ed una responsabile valutazione del perdurare della sua presenza nel CdA della Fondazione, viste le scelte politiche – imposte da chi? – che portano a un possibile conflitto di interessi proprio con la Fondazione".

"Noi del Pd – rimarca il segretario cittadino del Pd Stefano Bornigia in replica all’ex sindaco Massimo Bacci – ci saremmo aspettati non dico un plauso per avere portato a compimento un progetto che è anche della passata amministrazione ma sicuramente non un attacco politico così scomposto. Tra le imprecisioni e le accuse che vengono mosse alla nostra Amministrazione comunale è il ruolo che avremmo dato alla Fondazione Pergolesi Spontini come immobiliarista, cosa non vera poiché l’immobile fu acquistato dalla Fondazione quando il sindaco era il dottor Bacci, ed utilizzato per partecipare ad un bando con fondi europei Pinqua, ossia programma innovativo per la qualità dell’abitare, che ha ‘l’obiettivo di ridurre il degrado delle periferie, rendere più efficiente dal punto di vista energetico l’edilizia residenziale pubblica…’. Inoltre l’idea di poter procedere per stralci (suggerita da Bacci, ndr) non è riscontrabile da alcun atto né resa possibile dallo stesso finanziamento legato al Pnrr. Noi siamo convinti che il nostro sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza abbiano fatto un egregio lavoro nell’interesse della città".

Sara Ferreri