Ex Caserma Saracini, arriva il polo archivistico

Adesso c’è anche l’ufficialità. È in fase avanzata di definizione il progetto per la realizzazione di un Polo archivistico regionale del Ministero della Giustizia presso l’ex Caserma Saracini di Falconara, realtà dismessa dall’Esercito italiano nel 2007 e riconsegnata dunque al Demanio. Le sensibili novità sono arrivate ieri e sono state comunicate dal presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli, in occasione della relazione diffusa all’apertura dell’Anno giudiziario delle Marche. "Il progetto – ha detto Catelli – prevede la rifunzionalizzazione del bene demaniale con creazione di una struttura dotata di una capacità contenitiva pari ad almeno 50mila metri lineari, in grado di saturare i fabbisogni d’archivio del Ministero della Giustizia dislocati in maniera non organica sul territorio e frazionati in distinti immobili per lo più di proprietà privata". E ancora. "Gli spazi – ha fatto notare il presidente –, servirebbero ad ovviare un’esigenza pratica, per sopperire a locali venuti meno anche per inagibilità di stabili a causa del sisma del 2016 ma anche per un risparmio di spesa dovuta a locazioni per oltre 160mila euro annui". Inoltre, dal settembre 2018, è cessato l’obbligo per i Comuni proprietari di edifici di concedere ad uso gratuito gli archivi di sezioni distaccate soppresse di Jesi, Osimo e Civitanova. Quindi all’ex Caserma Saracini confluirebbero i vari archivi, e potrebbero essere allestite, sale, spazi espositivi e biblioteche, insieme al Polo archivistico. Già nell’estate 2022, autorità comunali con in testa il sindaco Stefania Signorini, lo stesso Catelli, tecnici e funzionari demaniali, hanno effettuato un sopralluogo della ex Caserma Saracini, abbandonata da oltre 20 anni, incendiata e persino depredata di alcuni oggetti che vi si trovavano all’interno. "Il progetto – ha iaggiunto Catelli – prevede anche un sistema di digitalizzazione degli archivi per una dematerializzazione graduale del materiale cartaceo e un accesso più facile da parte degli addetti ai lavori e dei cittadini". Per l’intervento l’Agenzia del Demanio dispone già dei fondi per l’accordo preliminare; imminente la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, Ministeri della Giustizia e dei Beni Culturali e Comune di Falconara Marittima. È all’orizzonte una svolta epocale per riqualificare una delle strutture più storiche della città. E dopo le parole del presidente della Corte di Appello, l’impressione è che l’accelerata sia dietro l’angolo.

g. g.