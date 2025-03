Ex Caterpillar, Aguzzi: "Sono preoccupato"

Si è svolto ieri mattina in Regione il tavolo di confronto tra la IMR e i rappresentanti sindacali dei lavoratori dello stabilimento ex Caterpillar, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. Presenti i vertici dell’azienda. La richiesta dei lavoratori era di conoscere i termini del piano industriale e il destino di 91 dipendenti in attesa di reinserimento. La IMR ha presentato il piano industriale triennale che prevede l’impiego di 65 lavoratori, il che comporterebbe per i sindacati un esubero di 26 unità per i quali si potrebbe prospettare o l’accompagnamento al pensionamento oppure il licenziamento su base volontaria.

"Non posso dirmi soddisfatto per l’esito dell’incontro – ha detto Aguzzi al termine – Resta la preoccupazione per questi lavoratori. L’azienda ha chiarito che si tratta di un piano industriale che mostra un quadro certo di quali saranno le commesse future per il gruppo e che resta sempre l’impegno ad allocare tutti i lavoratori ma l’attuale crisi dell’automotive che ha portato l’azienda, come ci è stato riferito, a una perdita di 70 milioni di fatturato in tre anni, non consente di dare altre risposte. Abbiamo chiesto all’azienda di verificare la possibilità di accrescere i margini per il reimpiego dei lavoratori".