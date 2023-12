Ex Caterpillar, è arrivata la fumata bianca

"Entro giugno prossimo metà operai saranno al lavoro un anno e entro un anno e mezzo tutti i dipendenti ex Caterpillar saranno in forza al nuovo polo produttivo di via della Roncaglia".

È quanto hanno garantito i vertici Imr ieri pomeriggio nell’atteso incontro con i sindacati. Fumata bianca dunque, o quantomeno grigio chiaro. Secondo quanto annunciato quello di via Roncaglia resterà il polo di riferimento per la produzione di componenti destinate a Lamborghini. "L’incontro è andato abbastanza bene – spiega Davide Fiordelmondo per la Rsu Fiom – all’interno del piano industriale hanno fatto la lista dei primi lavoratori che faranno formazione da lunedì prossimo a Teramo per poi partire con la prima lavorazione".

"Le produzioni – aggiungono i sindacati che, in caso di mancate risposte da questo incontro, nei giorni scorsi avevano già preannunciato la mobilitazione - dovrebbero partire per fine gennaio con 12 persone a produzione. Poi gradualmente con i nuovi prodotti Lamborghini dovrebbero rientrare a giugno prossimo a tutti i lavoratori, circa la metà, fino al riassorbimento di tutti (ad oggi sono 95, visto che una decina ha trovato nuova occupazione negli ultimi mesi) entro giugno 2025. Con l’azienda ci rivediamo a gennaio per definire vari aspetti".

Nel frattempo, secondo quanto riferito, probabilmente a giugno prossimo alla scadenza della cassa integrazione Imr chiederà la proroga di un anno dell’ammortizzatore sociale. L’azienda sta programmando interventi sullo stabilimento tra cui la manutenzione della copertura partita proprio ieri ed è previsto entro fine gennaio l’arrivo dei primi macchinari che serviranno a produrre, montare e incollare componenti interne per l’automotive, in particolare Lamborghini, anche in pelle.

Contestualmente quindi con il rientro dei primi lavoratori formati arriveranno anche le macchine. "L’incontro è stato moderatamente positivo – aggiunge Maurizio Gabrielli (Fiom Cgil) - visto che lunedì partiranno i primi 6 lavoratori per Teramo per fare formazione su linee Lamborghini e poi c’è stata anche la conferma dei tempi preannunciati per il prosieguo della reindustrializzazione. Oggi sono iniziati gli interventi di manutenzione del sito, in particolare della copertura. Quindi di fatto c’è stata la fatidica posa della prima pietra". Parla di "piccoli e timidi segnali positivi" Luigi Imperiale per la Fim Cisl.

Sara Ferreri