Ex cinema e nuovo auditorium quasi pronti

Sono quasi pronti due centri di aggregazione per giovani e non solo a Osimo, centri culturali tanto richiesti da anni dove potersi ritrovare e fare cultura al chiuso. Tra gennaio e febbraio è in programma il taglio del nastro per la rifunzionalizzazione dei locali ex magazzini Campanelli, che saranno trasformati in ridotto del teatro La Nuova Fenice. E’ stato fatto un investimento da 917mila euro compartecipato dalla Regione che consentirà di realizzare in sei mesi una struttura moderna, con 150 posti di capienza che fungerà da auditorium musicale, con palco centrale e tribune laterali attorno. Il cantiere a oggi ha subito piccoli intoppi: settimane fa il direttore del cantiere ha consegnato la sospensione dei lavori perché era stata rinvenuta una cavità antropica nel sottosuolo, non presente in cartografia e non rilevata durante i sondaggi geologici. Soltanto con il parere favorevole prima della Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio delle Marche e poi della Regione – Settore beni e attività culturali, il Comune ha potuto dire sì alla variante per il prosieguo dei lavori che fortunatamente non avranno un aggravio dei costi.

Non sarà pronto per Natale, come da ultimo cronoprogramma, ma probabilmente per i primi dell’anno nuovo anche l’ex cinema Concerto i cui lavori sono ripartiti da poco dopo uno stop. Da ultimo sono stati individuati il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento del cortile interno. Tutti e due i centri saranno luoghi di incontro per i giovani nel centro storico che tanto sentono la mancanza di un punto di ritrovo al chiuso proprio adesso poi che si sta avvicinando di nuovo la stagione più fredda.

In più con l’ex Concerto rimesso a nuovo Osimo riavrà, dopo circa 15 anni, una sua sala cinematografica, con il vantaggio di essere polivalente. Se gli osimani sono felici per i due investimenti, non si placano in queste ore le polemiche dei residenti per la difficoltà di trovare parcheggio in centro: ieri mattina, giorno di mercato, la protesta è esplosa perché con la riorganizzazione dei posti per il posizionamento della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino, i banchi del mercato settimanale hanno occupato anche alcuni stalli per disabili, scatenando appunto le ire di diversi residenti e non solo.

Silvia Santini