Troppe lungaggini, la cordata di Gianluca Zambrotta si ritira dalla gara per l’assegnazione dell’ex Circolo Cremonini. "Il mondo di Scimpa" e Gianluca Zambrotta non parteciperà al bando per l’aggiudicazione dello spazio Ponterosso, per diversi motivi: partecipare ad un bando dopo due anni di attesa, sapendo fin da subito che, in caso di aggiudicazione, si potrebbe ipotizzare l’apertura in ottica super ottimistica in settembreottobre 2023, visti i tempi burocratici ed amministrativi che tutti conosciamo, finite le burocrazie, devono iniziare i lavori di ristrutturazione dell’intera zona sport, lavori per centinaia di migliaia di euro e perdere tutta la stagione estate 2023 – spiegano - Oltretutto con la proroga pubblicata dal comune questa data và ancora più avanti nel tempo !! quale imprenditore va’ ad effettuare un investimento cosi corposo per sapere fin da subito che il suo investimento sara’ congelato e che per iniziare a rientrare dei suoi denari investiti dovra’ aspettare altri ottodieci mesi, visto che non e’ previsto nel bando la copertura dei campi con arredi fissi, tali da permettere il gioco del padel nel periodo invernale, anche perché noi stiamo investendo e promovendo il padel, non il tennis".