Ex Colonie Enel: niente hotel Aumentano gli appartamenti

È ancora scontro sulla riqualificazione delle ex Colonie Enel, l’opposizione sbotta: "L’assessore Cameruccio si vergogni". Dieci giorni fa, a sollevare la problematica riguardo a un possibile aumento degli indici edificatori mentre l’assessore all’Urbanistica rassicurava che "rimangono invariate le superfici fondiarie e le altezze degli edifici", era stato il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile, seguito da tutta l’opposizione che aveva chiesto una commissione chiarificatrice.

Dalla Commissione è emerso che verrà stralciato l’hotel, che inizialmente era previsto e che gli appartamenti saliranno da 30 a 90. Un ‘ecomostro’, così è già stato ribattezzato sui social dai senigalliesi l’immobile in costruzione fronte mare, dove gli appartamenti hanno costi che si avvicinano a quelli di Miami. Tra le critiche social, il timore è che il residence di lusso, con tanto di piscina e ampi spazi privati, faccia la fine delle ‘Piramidi’ di Cesano, dove ora restano solo appartamenti estivi in un immobile che è finito sulle pagine social ‘Architetterror’, profili Facebook e Instagram che mettono in luce, in maniera ironica, i paesaggi deturpati da edificazioni poco adeguate.

I gruppi di opposizione non ci stanno e annunciano battaglia: "In una commissione consiliare a dir poco surreale, abbiamo assistito a un clamoroso silenzio politico dell’assessore all’urbanistica Cameruccio in merito all’atto di indirizzo sulla variante al piano particolareggiato con riferimento alle colonie ex Enel. Poche giustificazioni e una visione politica a dir poco imbarazzante per una operazione difficilmente spiegabile ai cittadini senigalliesi – spiegano i gruppi consiliari di opposizione - I fatti parlano di un’area che passerà da 30 a 90 appartamenti e dove l’hotel previsto verrà cancellato, in quanto verranno inserite delle residenze turistico-alberghiere. Quindi si passa da un Polo Turistico in cui era previsto un 70% turistico-ricettivo e 30% residenziale, ad un complesso prevalentemente residenziale. La variante, che non si può dire che non sia sostanziale - su questo chiederemo un parere scritto alla segretaria generale- dimostra la totale inadeguatezza e incapacità politica dell’assessore Cameruccio, che in 2 anni e mezzo è stato capace di produrre solo questo "capolavoro" politico".

Opposizione che non risparmia nemmeno il resto della Giunta: "Su questa pratica registriamo l’imbarazzante silenzio politico del sindaco Massimo Olivetti che non era presente il giorno dell’approvazione dell’atto in giunta che ha invece visto la firma del vicesindaco Pizzi. Ci chiediamo come mai su una partita così importante il primo cittadino non era presente e i motivi della sua assenza" concludono.