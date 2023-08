"Ex colonie Enel, un colpo di mano sotto Ferragosto"

Il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi riaccende i riflettori sul progetto dell’ex colonie Enel: ‘Non risponde ai bisogni di Senigallia’. Le critiche arrivano dopo l’approvazione del progetto: "Con un blitz ferragostano, la giunta Olivetti ha approvato la variante al Piano d’Area Ex Colonie Enel. Un vero e proprio colpo di mano, che stravolge radicalmente il rapporto tra Comune e privati, ponendo l’Amministrazione in una posizione di assoluta subalternità rispetto a interessi imprenditoriali che, seppur legittimi, non collimano con quelli della città. La cifra di un 1 milione e 350 mila euro tra oneri di urbanizzazione e valorizzazione fondiaria versata dall’impresa costruttrice nelle casse del Comune, oltre a essere inadeguata, rappresenta la resa di un sindaco che ha abdicato al proprio ruolo, dimostrando di non essere capace di governare i processi" spiega Mangialardi.