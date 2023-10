Ex colonie Enel, una polemica a 5 stelle: "I silenzi del sindaco"

Ex Colonie Enel, il coro unanime dell’opposizione: "Attendiamo ancora una risposta alle assenze del sindaco riguardo alla mossa piratesca". Gli esponenti del Pd, Dario Romano, capogruppo in consiglio comunale e Paola Curzi, insieme al consigliere di Diritti al Futuro Enrico Pergolesi e l’esponente Roberto Mancini, oltre a quello di Vola Senigallia sono tornati a parlare della mancata condivisione legata allo stralcio dell’Hotel a 5 Stelle a fronte di appartamenti pari a 90, dai circa 30 previsti. "La nostra è una battaglia amministrativa che vogliamo combattere sul piano politico riguardo alla questione stravolta dal piano d’area – ha spiegato Romano –. Vogliamo capire quale sia ‘l’interesse’ della città rivolto a questo progetto che evidenzia una mancanza di visione, dove si deve scegliere se fare di Senigallia una città di seconde case o a vocazione turistica, mettendo davanti a tutti le strutture ricettive". Pergolesi e Mancini hanno evidenziato anche l’assenza di lungimiranza dovuta anche alla mancanza di richiesta di un contributo straordinario più alto a fronte di un progetto che, secondo l’opposizione volge l’interesse esclusivamente all’imprenditore che ne sta effettuando la realizzazione. Sottolineata più volte, durante l’incontro convocato ieri, la mancanza di condivisione di un progetto che inizialmente prevedeva una parte turistico recettiva che, da hotel a 5 stelle, struttura invocata e assente in città, è stata stralciata per lasciare spazio ad abitazione turistiche. Evidenziata anche, come più volte in passato, l’assenza del sindaco in Giunta durante l’approvazione delle modifiche al progetto, tema su cui l’opposizione, nonostante le richieste, è ancora in attesa di una risposta.