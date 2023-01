Ex Concerto, lavori bloccati e tanto degrado

I residenti del centro storico di Osimo sono amareggiati e stanchi. Anche se la maxi gru è stata rimossa dopo circa tre anni riportando ordine in zona, al centro del dibattito resta il lamentato degrado lasciato dai lavori all’ex cinema Concerto, non ancora terminati dopo mesi e diversi stop causati da problemi tecnici, burocratici e dai rallentamenti per i rincari delle materie prime. Motivi che, seppur legittimi, non vanno giù ai residenti appunto che oggi lamentano principalmente lo stato in cui versa la struttura, uno dei biglietti da visita del centro.

"Questo è l’attuale stato di fatto del cantiere all’ex cinema Concerto. L’auditorium, se non erro, doveva essere consegnato alla città per il 31 dicembre scorso. Chiedo quando sarà terminato dato che i lavori sono fermi oramai da tanto tempo", dice Rosalia Alocco facendosi portavoce del malcontento. I lavori starebbero procedendo, fermi invece quelli per la biblioteca.

"L’auditorium sarà pronto per Pasqua. I tempi sono slittati per l’ordine della tribuna che arriverà a metà febbraio – rassicura il sindaco Simone Pugnaloni -. Nel frattempo sono arrivati i motori dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento posizionati sul tetto della struttura. Come è noto, l’intervento di riqualificazione dei locali ex cinema ed ex banda porterà non solo alla realizzazione della nuova biblioteca francescana ma anche di un altro spazio culturale fondamentale per la città, un nuovo auditorium di proprietà comunale di 99 posti. I lavori sono iniziati nell’estate appena trascorsa". Non solo cinema. Nel contempo sarà portato avanti il recupero funzionale dei locali sottostanti il teatro La Nuova Fenice, i magazzini Campanelli, assieme a quello di un altro locale adiacente di proprietà comunale. Da decenni inutilizzati, di fatto costituiscono la sostruzione del palcoscenico e di parte della platea del teatro settecentesco. Il nuovo auditorium, con una superficie netta di circa 413 metri quadrati, avrà circa 100 posti a sedere disponibili.

"Il Comune, che ha già acquistato gli ex magazzini Campanelli nel 2020, nel 2021 ha finanziato l’intervento complessivo di 915mila euro di cui 350mila finanziati con fondi europei: nel mese di dicembre è stata predisposta la determina a contrarre per l’avviamento della procedura di gara che si è conclusa il 29 dicembre con l’aggiudicazione dei lavori. E’ ragionevole pertanto ipotizzare la realizzazione dell’opera entro la fine del 2023".

Silvia Santini