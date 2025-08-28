Ex consorzio, ira Pd:: "I benefici? Nulli"

Recupero dell’area dell’ex consorzio agrario, il Pd di Chiaravalle, rappresentato dal Circolo Guido Molinelli, va all’attacco. "Contestiamo con fermezza – spiegano i dem – non certo l’idea di riqualificare un’area urbana così importante e vitale per lo sviluppo futuro della città, ma il modo di procedere. Tutto si è svolto in sordina, nella massima riservatezza, senza condivisione e trasparenza, non rendendo partecipe il consiglio comunale e la cittadinanza e, innanzitutto, senza il parere dell’ufficio tecnico comunale. Un progetto per il bene di pochi anziché un’opportunità di crescita e benessere per la collettività". Per il Pd "il progetto prevede la collaborazione tra pubblico e privato, ma il privato qui assurge a una posizione dominante. Si prevede la realizzazione di un’area commerciale di ragguardevoli dimensioni, di edilizia abitativa classica per privati, di un parcheggio auto in massima parte ad uso dell’area commerciale, ma il pubblico cosa ha ottenuto? Nulla, se si esclude l’impegno del privato attuatore a riqualificare l’iconica torre dell’acquedotto: un risultato mediocre. Non vi è traccia – concludono – di edilizia convenzionata, necessaria per calmierare i prezzi e adatta a ospitare nuove famiglie, né di edilizia dedicata agli anziani, né di spazi ludici o sportivi per bambini e ragazzi".