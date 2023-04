Ex convento San Francesco, obiettivo recupero

Ex convento di San Francesco, firmato l’accordo per il recupero tra Comune, Soprintendenza e Università. Ieri mattina la giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo e lo schema per la firma di un accordo tra gli enti per la sua valorizzazione. La Chiesa di San Francesco alle Scale e la contigua struttura conventuale hanno rappresentato nel corso dei secoli uno dei più importanti organismi monumentali del centro storico. Le diverse vicende, in particolare gli eventi bellici del 1943-44 e il terremoto del 1972, hanno notevolmente danneggiato l’antico convento. Per il recupero e la valorizzazione del complesso il Comune di Ancona e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro-Urbino hanno già siglato, nel 2016, un Protocollo d’Intesa. Il passaggio attuale, che prevede la condivisione di intenti con l’Univpm, consentirà di procedere più concretamente nel percorso progettuale.

All’interno dell’accordo l’Università si fa carico delle attività di ricerca, da attivare nell’ambito dei dottorati e dei laboratori di tesi di Laurea; il Comune di Ancona si rende disponibile per mettere a disposizione materiali, studi, approfondimenti, progettualità e strategie riguardanti il palinsesto urbano di riferimento e il complesso conventuale di San Francesco e la Soprintendenza garantisce la collaborazione scientifica.