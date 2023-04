Ex dipendenti Enel, finalmente di nuovo insieme

Erano in più di novanta gli ex dipendenti Enel zona di Jesi, che domenica si sono ritrovati a pranzo presso il ristorante Ponte Magno. Tanta emozione nel potersi finalmente incontrare nel tradizionale appuntamento annuale dopo gli anni bui del Covid. Alberto Proietti Mosca ha spiegato: "Tra tutti noi c’era un’armonia che non si può spiegare, pensando a quello che è adesso il mondo del lavoro. Il senso di sentirsi di far parte di una grande famiglia ci viene confermato dal fatto che ogni volta che si viene chiamati per questa conviviale la risposta è entusiasmante da parte di tutti".