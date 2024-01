Ex dirigente allontanato, l’ex sindaco Santarelli non dovrà risarcire il Comune: "Giusto così"

Ex dirigente accompagnato alla porta dall’ex sindaco Gabriele Santarelli, per la Corte dei Conti l’ex primo cittadino non è responsabile e non dovrà risarcire (per oltre 96mila euro) il Comune. A renderlo noto lui stesso pubblicando la sentenza che rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla procura regionale. La Giunta Ghergo lo scorso anno, poco dopo l’insediamento aveva deciso di non ricorrere in Cassazione, per l’ultimo grado di giudizio, contro la condanna del Comune che ha dovuto risarcire l’ex dirigente del settore Assetto del Territorio, ingegner Vincenzo Capaldo, il cui contratto era stato revocato dall’allora sindaco pentastellato Gabriele Santarelli. Per la Corte dei Conti la vicenda "si presentava caratterizzata da oggettivi profili di complessità e in essa sono intervenuti oltre al sindaco Santarelli e altri soggetti particolarmente qualificati come il segretario generale del Comune, l’avvocatura comunale, il legale esterno all’ente che hanno avallato il provvedimento di revoca dell’incarico formalmente emesso dal sindaco all’ingegner Capaldo in quanto ritenuto (non importa in questa sede si a tprto o a ragione) privo dei titoli di studio e di abilitazione professionale occorrenti per espletare proficuamente le funzioni di dirigente del settore, soprattutto con riferimento ad alcune tipologie di lavori pubblici". Per la Corte dei Conti inoltre "non risulta dimostrato né che il sindaco fosse effettivamente consapevole che la revoca dell’incarico a Capaldo fosse palesemente illegittima né che egli abbia autonomamente adottato il provvedimento accettando il rischio di esporre il Comune a un danno finanziario". La sentenza assegna anche il pagamento delle spese legali a carico del Comune di Fabriano per 2.500 euro. "È finita come era giusto finisse – commenta Santarelli - perchè la condotta mia e della Giunta è sempre stata improntata al perseguimento dell’interesse pubblico e di tutela dell’Ente anche quando abbiamo dovuto prendere decisioni difficili e impopolari. Ho sempre detto che il tempo sarebbe stato galantuomo e così si chiude una delle pagine più assurde che ha caratterizzato il nostro mandato e che si è trascinata anche oltre. Chissà, se avessero deciso di ricorrere in Cassazione, come in principio i pareri che ci erano stati forniti suggerivano salvo poi a quanto pare cambiare idea con l’insediamento della nuova Giunta, avrebbero potuto far risparmiare ai fabrianesi 100mila euro". Sara Ferreri