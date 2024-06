Ex Fiera della Pesca. Nuovo terminal al porto, manifestazione d’interesse per attirare imprenditori

Nuovo terminal e biglietteria all’ex Fiera della Pesca, l’Autorità portuale pubblica una manifestazione d’interesse per attirare i privati in vista di un recupero dell’area. Per ora siamo fermi alla manifestazione d’interesse, una sorta di sondaggio fatto dai vertici dell’Autorità di Sistema del Medio Adriatico per vedere se ci sono privati disposti a investire nel progetto, prima di attivarsi più nel concreto con un avviso di gara. Il passaggio però è importante e segue un percorso iniziato anni fa, quando l’Ap ha deciso di spostare la biglietteria, potenziarla e trasformarla in qualcosa di molto simile a un aeroporto. Non più soltanto un terminal dove acquistare il biglietto della nave o formalizzare il check-in, quanto un’area anche di uso commerciale, dunque appetibile dai privati che avranno intenzione di investire nel progetto.

L’Authority, dal canto suo, trarrà vantaggio sotto molteplici aspetti, partendo dal recupero di un’area in totale abbandono da anni e ridotta piuttosto male e allo stesso tempo incassare i proventi di una concessione importante. In fondo lo sviluppo dello scalo passa proprio dalle concessioni pluriennali. Noi l’abbiamo chiamata in gergo giornalistico-amministrativo ‘Manifestazione d’interesse’, in realtà bisognerebbe dire ‘Consultazione preliminare di mercato’. Il senso è lo stesso.

Dalla modalità scelta dall’Autorità di Sistema per avviare il progetto è chiaro che la stessa ha ricevuto, appunto, un certo interesse dai privati per avviare un discorso economico capace di soddisfare le parti. Parliamo di un’area di circa 5 ettari che va dall’attuale biglietteria fino a lambire il nuovo mercato ittico in costruzione, inglobando i resti della Fiera della Pesca, la palafitta dove per anni c’è stato un ristorante e l’attuale auditorium (gestito dall’associazione Oriente Occidente), oltre a un bar. Il piano è già pronto, corroborato da grafici e rendering che illustrano bene le intenzioni dell’Autorità portuale su come realizzare il nuovo terminal. Nel documento si parla anche di collegamento ferroviario, destinato ad arrivare sin lì, ma senza alcun coinvolgimento della stazione ‘Ancona Marittima’, da anni al centro di un vivace dibattito pubblico cittadino.