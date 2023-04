"Ex Fintecna e inquinamento sono problemi da risolvere"

"La nostra sarà una lista civica trasversale in cui parteciperanno anche persone che hanno ricoperto e ricoprono ruoli politici, dunque anche iscritti ai partiti i quali però non saranno presenti in quanto tali". Così l’avvocato Roberto Sabbatini, volto nuovo della politica presenta la sua ‘Insieme per Chiaravalle’ e apre di fatto le danze della campagna elettorale nella città di Maria Montessori dove ad oggi sono due i candidati sindaco ufficiali (per l’amministrazione uscente c’è la vicesindaco uscente Cristina Amicucci) i quali potrebbero salire però a quattro (il centrodestra punterebbe su Gianluca Fenucci e la sinistra su Maria Letizia Ruello). Roberto Sabbatini, lei parla di lista civica ma dentro ci sono persone che rivestono anche ruoli politici in città e a livello provinciale. Chiarisca questo punto.. "La nostra lista che non abbiamo ancora definito totalmente perché dobbiamo ancora incontrare associazioni e imprenditori che potrebbero fornire la disponibilità di nuove persone non sarà sostenuta da simboli di partito. Ci saranno anche persone che hanno incarichi ed esperienza politica. Sono tutte persone che vogliono bene a Chiaravalle e hanno la speranza di poter fare qualcosa per migliorarla".

Definirete la vostra giunta prima del voto del 14 e 15 maggio?

"No, lo faremo dopo. Aspetteremo l’esito delle elezioni"

I maggiori problemi da affrontare e risolvere?

"L’inquinamento da traffico, Chiaravalle è tra le città con più polveri sottili delle Marche c’è troppo traffico e va rivista la viabilità coinvolgendo tutte le categorie e i cittadini".

Pedonalizzare il centro?

"Potrebbe essere una possibilità, ma al termine di un percorso che va condiviso con tutti in primis i commercianti".

Altro nodo da sciogliere? "L’area ex Fintecna sempre più in degrado e per la quale va cercata una condivisione che in passato è mancata, con la proprietà. Su questo abbiamo assistito a dieci anni di immobilismo. Ci chiediamo poi, che fine hanno fatto i 5 milioni di euro assegnati per il chiostro nel lontano 2018?"

L’errore più grande della giunta uscente?

"La mancata condivisione con la città. L’accentramento delle decisioni in capo a una persona sola. La vicenda giudiziaria che ha visto il sindaco Damiano Costantini patteggiare a un anno per stalking verso una funzionaria apicale del Comune ha creato forti tensioni anche all’interno della maggioranza e inevitabilmente avendo Costantini anche il divieto di avvicinamento nei confronti della funzionaria, ha influito sul normale andamento dei lavori comunali".

Sara Ferreri