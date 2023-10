Ex Garage Fanesi, domani parte la demolizione

I nuovi uffici dell’Anagrafe, la sede della Polizia locale per garantire un presidio costante e fisso in centro, una ludoteca per i più piccoli, un circolo ricreativo per gli anziani, nonché alcuni spazi per il co-working. Sono i servizi che saranno accolti all’interno dell’ex Garage Fanesi, dove le ruspe hanno fatto accesso mercoledì scorso e da domani inizieranno i lavori di demolizione della grande incompiuta di Falconara, forse tra le più grandi, ora destinata a miglior vita. L’immobile, che si trova nel cuore della città e si affaccia sulla principale piazza cittadina, piazza Mazzini, è circondato da edifici residenziali e commerciali e si apre lungo via Bixio, la strada del commercio falconarese. Con la ristrutturazione saranno anche creati nuovi collegamenti con il resto della città, in particolare con la stazione ferroviaria attraverso un secondo ingresso collegato a vicolo del Cantinone. Una struttura all’avanguardia che cancellerà con un colpo di spugna la bruttura di una struttura rimasta per troppi anni abbandonata. Il sindaco Stefania Signorini, alla consegna del cantiere, ha parlato di "giornata storica". E in effetti domani si inizierà a tirar giù il vecchio Fanesi, che sarà ristrutturato grazie ad un investimento di circa 5,6 milioni di euro finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 5,3 milioni e la compartecipazione del Comune per 300mila euro. Al lavoro ci saranno i tecnici della ditta Francucci di Treia, che dovrà occuparsi della parziale demolizione e della ricostruzione dell’immobile per adeguarlo alle destinazioni previste. Verrà mantenuta la facciata storica di inizio Novecento, mentre lo spazio sarà riorganizzato per adeguarsi alle nuove funzioni. Attenzione, domani, alle modifiche del traffico. Salvo maltempo, i lavori provocheranno la chiusura del tratto senza sbocco di via Bixio che si trova proprio davanti alla vecchia autorimessa, tra via XX Settembre e piazza Mazzini. Sarà infatti necessario garantire il passaggio dei mezzi. Per lo stesso motivo, nelle giornate di mercato di lunedì e giovedì, saranno spostati di pochi metri i banchi dei commercianti ambulanti che si trovavano nello stesso tratto. Il progetto ‘Miriqualifico’, elaborato dai tecnici comunali, fa leva soprattutto sul superamento dell’emarginazione e del degrado sociale. Il finanziamento ottenuto permetterà di trasformarlo e dare alla città uno spazio finalmente rigenerato.