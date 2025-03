Ex Giano, 80 attendono ricollocazione definitiva

Sono circa 80 i lavoratori ex Giano srl, società dismessa alla fine del 2024 dal gruppo Fedrigoni, che non sono stati ancora ricollocati in modo stabile. I numeri sono stati forniti dall’azienda in un incontro convocato dall’assessore al lavoro della Regione Marche, Stefano Aguzzi (foto). A tre mesi dall’accordo al Mimit, da 173 lavoratori coinvolti si è passati a 166 a seguito di 7 dimissioni. "Di questi, alla fine di dicembre ne sono stati ricollocati 82, a gennaio 30 e a febbraio 17 – i numeri dati da Fedrigoni –. La maggior parte è stata ricollocata stabilmente sul territorio, circa 50 spostandosi in maniera temporanea, restano 30 unità in cassa integrazione e 6 in congedo permanente".