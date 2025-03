Ex Giano, ancora 80 lavoratori non ricollocati: "Serve uno sforzo maggiore da parte aziendale"

Sono circa 80 i lavoratori ex Giano srl, società dismessa dal gruppo Fedrigoni a fine 2024 attiva nel ramo delle carte per ufficio, che non sono stati ancora ricollocati in modo stabile. I numeri sono stati forniti dall’azienda nel corso dell’incontro di ieri, in video conferenza, convocato dall’assessore al Lavoro della Regione Marche, Stefano Aguzzi.

Presenti da remoto i rappresentanti dei sindacati nazionali e territoriali di categoria e Giuseppe Giacobello, responsabile relazioni industriali del gruppo Fedrigoni. A tre mesi dalla firma dell’accordo stipulato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, da 173 lavoratori coinvolti, si è passati a 166 a seguito di 7 dimissioni.

"Di questi 166, a fine dicembre ne sono stati ricollocati 82, a gennaio 30 e a febbraio 17. Di tutti questi lavoratori la maggior parte è stata ricollocata stabilmente e in maniera permanente sul territorio; circa 50 sono collocati spostandosi in maniera temporanea sul territorio. Restano 30 unità in cassa integrazione e sei in congedo permanente o congedo", i numeri forniti da Giacobello che ha evidenziato come il lavoro di ricollocamento non sia ancora compiuto, "ma che consente di guardare con un filo di ottimismo alla situazione attuale".

I sindacati hanno chiesto uno sforzo maggiore ponendo anche la questione dei circa 100 lavoratori somministrati che rischiano di non essere riconfermati dopo anni di lavoro negli stabilimenti del gruppo. "Il confronto - ha affermato Aguzzi - è uno strumento determinante per ottenere buoni risultati. Credo che in una fase come questa, di work in progress, è necessario affrontare i temi con la dovuta serenità. Certamente, più gli impegni sono chiari e reali sul nostro territorio migliori sono i risultati. In questo caso, di fronte a una situazione di stabilità dell’attività e conseguentemente una stabilizzazione anche di posti di lavoro, i vantaggi economici che ne derivano vanno a beneficio di tutto il territorio. Mi rincuora sapere dunque che l’accordo sta andando avanti e possa proseguire nell’interesse di tutti. Voglio essere fiducioso che vi siano tutte le condizioni perché questo avvenga". "Continuerò ovviamente a seguire questa vicenda - ha concluso l’assessore - rendendomi disponibile a ulteriori confronti costruttivi".